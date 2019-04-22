القبض على تشكيل عصابي تخصص في السطو المسلح على المحلات بمكة

نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في مكة المكرمة القبض على ثلاثة مواطنين كونوا تشكيل عصابي لسرقة المحلات، مستخدمين سلاحًا أبيض ومسدسًا في تنفيذ عمليات السطو.

وأوضحت شرطة مكة أن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغاً عن وقوع عمليتي سطو على بقالتين من قِبل عددٍ من الأشخاص يحملون سكينًا ومسدسًا، ويرتدون شالاً يغطون به وجوههم.

وبالبحث والتحري وتتبع اللصوص، تم التعرف على نوع المركبة المستخدمة في الجريمة، وعدد الأشخاص، والأدوات التي استخدمت في الجريمة.

وتمكنت الدوريات السرية من رصد مركبة تنطبق عليها المواصفات السابقة، ويقودها أحد الأشخاص، وباستيقافه وضبطه، أدلى بالمعلومات عن السرقة، وتم القبض على الشخصين الآخرين اللذين كانا برفقته، وتعرف الضحايا على الجناة، من خلال طابور العرض وضبطت الأدوات المستخدمة في الجريمة، وسلم الجناة إلى النيابة العامة.