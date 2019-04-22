بالصور.. أبطال الحد الجنوبي يؤدون الاختبارات بمدارس جازان

نايف السالم(صدى):

اقتنص أبطال الحد الجنوبي ساعات راحتهم في التوجه من جبهة القتال إلى قاعات الاختبارات في المدارس المنتشرة في الحد الجنوبي؛ حيث استقبلت مدارس التعليم بمنطقة جازان، أكثر من 300 مرابط من مرابطي الحد الجنوبي، الذين أدوا اختبار اليوم الأول من الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1439- 1440هـ.

ومن جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس، اليوم الاثنين، أن الإدارة سخّرت كافة إمكانياتها لنجاح سير الاختبارات ولخدمة المرابطين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأدائها، كما شكّلت لجنة من الإدارات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات المرابطين وضمان حصولهم على أفضل الخدمات؛ تقديرًا للدور الكبير الذي يؤدونه.

وأشار ” الأحوس” إلى أن أوقات ومقرات الاختبارات الخاصة بالمرابطين قد تم الاتفاق عليها بالتنسيق معهم؛ تسهيلًا عليهم، ومراعاة لأوقات ومهام عملهم، كما شكّلت لجنة للاهتمام بجميع ما يحتاجه المرابط على الحد؛ للاطمئنان على نتائج أبنائهم وبناتهم، وأنشأت موقعًا إلكترونيًّا يتيح للمرابطين كتابةَ جميع ما يحتاجونه من خدمات لتعمل الإدارة على حلها وتوفيرها.