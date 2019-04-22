القضاء الياباني يوجه تهمة رابعة للرئيس السابق لمجموعة رينو نيسان

طوكيو (صدى):

يواجه كارلوس غصن رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة رينو نيسان إتهام جديد بجريمة ” استغلال الثقة ” ، وذلك بعد انقضاء مدة توقيفه الاحتياطي لاختلاس أموال من مجموعة نيسان.

واكد القضاء الياباني توجيه هذه التهمة الجديدة إلى رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة رينو نيسان بينما

اكد محاموه إنهم سيتقدمون بطلب للإفراج عنه.

وكشفت مصادر مقربه من الملف أنه يُشتبه في استخدام غصن شركات وهمية عدة لتهريب أموال من المجموعة اليابانية إلى شركة استثمارية يملكها نجله أنطوني في الولايات المتحدة تحمل اسم “شوغون اينفستمنتس ال ال سي” وقامت بإعادة استثمار هذه الأموال.

وكان “غصن ” قد تم توقيفه فور وصوله بطائرته الخاصة إلى طوكيو في 19 نوفمبر 2018 ، وتم توجيه ثلاث اتهامات قضائية بالتصريح غير الدقيق عن مداخيله وإساءة الأمانة مع أسباب مشددة للعقوبة بفعل محاولته تغطية خسائر مالية شخصية من أموال نيسان.

اما غصن وعائلته فيبرران هذه الإتهامات بالمؤامرة عليه للتصدي لمشروعه بدمج المجموعة اليابانية مع شريكتها رينو الفرنسية والذي يعارضه الجانب الياباني.