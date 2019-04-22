سبب منع ” سعودي ” من قضاء شهر العسل في بيلاروسيا

مينسك(صدى):

قررت السلطات في جمهورية بيلاروسيا منع مواطن سعودي من الدخول عبر جوازات مطار العاصمة مينسك؛ بسبب اختلاف صورته في الجواز عن شكله الحالي.

ومن جهته، قال المواطن إن الجوازات في مطار مينسك منعته من الدخول مع زوجته لتغير شكله عن صورة الجواز، بسبب إجرائه عملية تكميم معدة.

وأبان أن الجوازات حجزت تذكرة سفر له ولزوجته؛ لإعادتهما إلى المملكة عن طريق الأردن اليوم الإثنين، مطالبا سفارة المملكة لدى بيلاروسيا بالتدخل لحل مشكلته؛ نظراً لأنه قدم لقضاء شهر العسل، وحجز الفندق لمدة 10 أيام.