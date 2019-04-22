سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر المواطنين السياح بعدم الاقتراب من جبل اغونغ

جاكرتا(صدى):

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا المواطنين السياح من الاقتراب من جبل اغونغ في جزيرة بالي، الذي ثار اليوم عند الساعة 18.56 مع ارتفاع عمود الرماد الملحوظ.

وأهابت السفارة بالمواطنين السياح إلى عدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة جبل أغونغ، داعيةً إلى التواصل معها عبر الأرقام التالية: 00622128094000 ، 00628553003000 في حالات الطوارئ.