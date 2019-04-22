أجدد التفاصيل عن العملية الإرهابية الفاشلة بالزلفي

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر، اليوم الاثنين، أن الإرهابيين الأربعة الذين قاموا بعملية إرهابية أحبطتها قوات رئاسة أمن الدولة في محافظة الزلفي، صباح أمس، صوّروا مقطع فيديو بايعوا فيه تنظيم داعش الإرهابي قبل وقت قصير من تنفيذ محاولتهم الإرهابية الفاشلة.

وأوضحت، أن جميع منفّذي المحاولة التي تَصَدّت لها قوات الأمن، سعوديو الجنسية؛ فيما كشفت معلومات لاحقة أن من بين الإرهابيين الأربعة صغار في السن لم تتجاوز أعمارهم الـ٢٠ عامًا.

‏‫ومن الجدير بالذكر، أن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، قال أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين، وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف؛ وهو ما أسفر عن مقتلهم جميعًا؛ فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة، ويتلقون على إثرها حاليًا العلاج اللازم.

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