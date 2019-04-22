مدرب كارديف سيتي: ركلة جزاء صلاح ” مسرحية “

طلال الغامدي(صدى):

سخر مدرب كارديف سيتي الإنجليزي، نيل وارنوك، ركلة الجزاء، التي تحصل عليها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، واصفًا إياها بـ ” المسرحية ” .

وقال وارنوك: ” لا أعتقد أن الحكم كان مضطرا لاحتسابها، صحيح المدافع لف ذراعيه على جسد صلاح، وهو ما منح الحكم فرصة لاحتسابها ” .

وأضاف “إنها ركلة جزاء ناعمة للغاية وأشبه بالمسرحية، وصلاح ادعى السقوط فيها بنسبة 9.9، هذا عمل يقوم به في الأصل توم دالي”، وذلك في إشارة إلى السباح البريطاني الأولمبي.

وكان ليفربول قد انتصر على كارديف سيتي بهدفين نظيفين، سجلهما كل من جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 57، وجيمس ميلنر في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.