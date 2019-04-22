مواطن يهدي ناقة لـ ” المطيري ” بعد إحباطه الهجوم الإرهابي بالزلفي
على خلفية إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، أمس الأحد، احتفى المواطنون برجل الأمن الذي تصدي للهجوم وهو ” عبد العالي المطيري ” .
وانتشرت مقاطع فيديو للمطيري ممداً في سرير إحدى المستشفيات بعد ساعات من الكشف عن تفاصيل الهجوم المسلح.
وفي هذا السياق قرر مواطن إهداء رجل الأمن، ناقة، قائلاً: ” هذا البطل يستاهل التكريم .. ويسرني أن أقدم له هدية بكرة صفراء من الإبل والإبل لا تعطى ولا تهدى إلا للرجل الشجاع ، ويستاهل ابن العم والله يقومه بالسلامة ” .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72630 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقومه باالسلامه ..
,, يستاهل التكريم ,,
🐪[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيه و يقومه بالسلامه
يستاهل كل خير
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25204 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقوي رجال الامن و يحميهم من الخونه المغفلسن
يستاهل كل من شارك في الدفاع عن الاداره الحكوميه هديه
محمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 55 دقيقة
الحدالله رب العالمين
نحمدالله على نعمه الامن و الامان
الله يحفظ امننا…وينصرنا على الحاقدين و الحاسدين
اسئاالله ان يشفيك و يمتعك بالصحه و العافية يارجل الامن ..
انتم عيونناالسهرانه وحماتة الوطن…بإذن الله ..
محبكم /محمد العامري…من جازان
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 3650 ] نشر منذ 51 دقيقة
يستاهل كل خير .وصاحب الهديه الله يجزاه خير ويكثر من امثاله.
🐪[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 49 دقيقة
الارهابيين هذولا فايروسات خطيره خبيثه وجدت من يجتثها
الله يوفقكم ي رجال الامن