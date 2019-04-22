مواطن يهدي ناقة لـ ” المطيري ” بعد إحباطه الهجوم الإرهابي بالزلفي

عادل الحربي(صدى):

على خلفية إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، أمس الأحد، احتفى المواطنون برجل الأمن الذي تصدي للهجوم وهو ” عبد العالي المطيري ” .

وانتشرت مقاطع فيديو للمطيري ممداً في سرير إحدى المستشفيات بعد ساعات من الكشف عن تفاصيل الهجوم المسلح.

وفي هذا السياق قرر مواطن إهداء رجل الأمن، ناقة، قائلاً: ” هذا البطل يستاهل التكريم .. ويسرني أن أقدم له هدية بكرة صفراء من الإبل والإبل لا تعطى ولا تهدى إلا للرجل الشجاع ، ويستاهل ابن العم والله يقومه بالسلامة ” .

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