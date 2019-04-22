مصير حارس أمن اغتصب فتاة من ذوي الهمم 3 مرات

أبوظبي(صدى):

قررت محكمة الجنايات في دبي، سجن حارس أمن بالسجن المؤبد ،في اتهامه باغتصاب مراهقة معاقة ذهنياً، ثلاث مرات، مستغلاً حالتها وغياب والدتها.

وكان المتهم يعمل حارس أمن بمبنى، ولديه مفتاح احتياطي للشقة التي تقيم فيها الفتاة ووالدتها، واستغله للدخول إلى المكان حين تكون الأم في العمل.

وأوضحت الأم أنه خلال فترة قصيرة من انتقالها إلى تلك الشقة لاحظت أعراض الاكتئاب تظهر على ابنتها، وتتصرف بنوع من الخوف، وتبكي بشكل مستمر، وفقدت شهيتها للطعام، لافتة إلى أنها جلست معها أكثر من مرة، وأقنعتها بالإفصاح عما يزعجها، فكشفت لها أنها تعرضت للاغتصاب، ما دفع الأم إلى إبلاغ الشرطة.

وكشف تقرير طبي أن الفتاة تعاني إعاقة ذهنية تحول دون قدرتها على تمييز الخطأ من الصواب، وأنها غير مسؤولة عن تصرفاتها.