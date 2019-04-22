صورة مؤثرة لأبناء الأمير طلال بن عبد العزيز فوق قبره

علي القحطاني(صدى):

وثقت صورة، تواجد عدد من أبناء الأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمه الله- وهم يدعون له على قبره.

وظهر في الصورة التي نشرها حساب مهتم بنشر صور العائلة الملكية، الأمراء عبدالعزيز وعبدالرحمن ،ومنصور أبناء الأمير طلال، بمقبرة العود، يدعون لوالدهم بالرحمة والغفران.

يذكر أن الأمير طلال بن عبدالعزيز توفى في الـ 23 من ديسمبر الماضي، وأدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع جموع المصلين، صلاة الميت عليه.