تغريدة لـ ” بي بي سي ” تثير السخرية..ومغردون: ” فوازير رمضان بدأت مبكرا “

لندن(صدى):

تسببت تغريدة غامضة نشرها حساب الـ ” بي بي سي ” التابع لشبكة هيئة الإذاعة البريطانية، في إثارة سخرية واسعة بين المغردين.

وكان مضمون التغريدة نصًا: ” أمر قضائي عسكري بحبس قائد عسكري سابق، مؤقتًا واعتقال قائد سابق آخر، بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية ” .

ولم توضح التغريدة أي تفاصيل بشأن المعلومات التي أوردتها؛ أو البلد التي وقع فيها الحادث.

وسخر أحد المغردين قائلا: ” يبدو أن فوازير رمضان قد بدأت مبكرا هذا العام ” ، فيما تسائل آخر عن مكان الحدث قائلا: ” وين يا بشر؟ في سقط لقط ولا وين ” .

ولم يصدر أي توضيح رسمي من BBC، أو تعليق على هذه التغريدة، فيما غرد الحساب بتغريدة أخرى بعد التغريدة الغامضة وكأن شيئًا لم يحدث.