سمية الناصر تثير الجدل وترحب بالاستعانة بـ ” أم بديلة ” للإنجاب بدلا عنها

حمود العنزي(صدى):

صرحت سمية إبراهيم الناصر، الحاصلة على دكتوراة في التفسير وعلوم القرآن ومقيمة في أمريكا، بأنها تتفق مع مبدأ أن تحمل امرأة مكان أخرى وذلك بوضع البويضة، في جسد امرأة أخرى تكمل المهمة بالحمل والولادة.

وقالت الناصر، إنها تحتفظ ببويضاتها لفعل ذلك في المستقبل، قائلة: ” مو شرط إني أولد ممكن أحد ينجب لي ” .

وردًا على ما قاله المذيع صالح الراشد، بأن هذا اختلاط انساب، قالت إن هذه المرأة التي ستحمل بدلًا عنها مثل الفرن، تؤدي مهمة أو بمعنى أشمل تطبخ مقابل حصولها على أموال.

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