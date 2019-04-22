بالفيديو.. سميرة سعيد تعلق على خلاف أصالة وأنغام وتوضح موقفها من الاعتزال

القاهرة(صدى):

أكدت الفنانة المغربية سميرة سعيد، أن الخلاف بين الفنانتين أصالة وأنغام، بسبب زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم وتطليقه زوجته، لن يدوم طويلا.

وقالت سعيد : ” الاتنين حبايبي، هيتصالحوا إن شاء الله عشان ما ينفعش نفضل زعلانين من بعض مفيش حاجة تستاهل والله ” ،مؤكدة أن الصداقة والحب دائمان، والخلاف سينتهي لا محالة.

وعن اعتزالها الفن، أوضحت أنها لاتحب الحديث عن ذلك الموضوع، قائلة: ” مش عايزة أتكلم عن الموضوع، بس جاتلي ظروف قبل كده خليتني أقول كفاية كده وأروح على المغرب وانبسط بحياتي هناك لكن لم أفعل ” .