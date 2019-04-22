بالفيديو.. سميرة سعيد تعلق على خلاف أصالة وأنغام وتوضح موقفها من الاعتزال
أكدت الفنانة المغربية سميرة سعيد، أن الخلاف بين الفنانتين أصالة وأنغام، بسبب زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم وتطليقه زوجته، لن يدوم طويلا.
وقالت سعيد : ” الاتنين حبايبي، هيتصالحوا إن شاء الله عشان ما ينفعش نفضل زعلانين من بعض مفيش حاجة تستاهل والله ” ،مؤكدة أن الصداقة والحب دائمان، والخلاف سينتهي لا محالة.
وعن اعتزالها الفن، أوضحت أنها لاتحب الحديث عن ذلك الموضوع، قائلة: ” مش عايزة أتكلم عن الموضوع، بس جاتلي ظروف قبل كده خليتني أقول كفاية كده وأروح على المغرب وانبسط بحياتي هناك لكن لم أفعل ” .
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