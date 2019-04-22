النصر ينافس بايرن ميونخ على ضم المغربي حكيم زياش

ماجد محمد(صدى):

ذكرت صحيفة ” هسبريس ” المغربية أن كل من نادي بايرن ميونخ الألماني ونادي النصر ،يتنافسان على ضم الدولي المغربي حكيم زياش.

وأوضحت أن النصر يريد ضم زياش ليكمل المثلث المغربي ” حمدلله -مرابط زياش ” .

وكانت المنافسة قد اشتدت بين عمالقة إنجلترا، على الظفر بخدمات المغربي حكيم زياش، لاعب وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتصل قيمة زياش إلى 25 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة مغرية مقارنة مع مستواه المميز، وينتهى عقده مع أياكس في عام 2021.