خالد النمر : هكذا تتغير مواعيد الادوية في رمضان بالنسبة لمرضى القلب

نايف السالم(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، كيف تتغير مواعيد الادوية في رمضان بالنسبة لمرضى القلب.

وقال النمر : لكل حالة تفاصيلها ولا يمكن الحكم على جميع المرضى بنفس المعيار..حتى المريض نفسه تتغير حالته من يوم لآخر فقد يستطيع الصوم في اول رمضان ثم يفطر فيما تبقى منه وقد يحصل العكس.

وأضاف : غلب الصائمين يفقد 1.5% من وزنه سوائل قبل الافطار فما بالك اذا كان عمله يدويا في الشمس خلال النهار مثل عمال البناء والنظافة ورجال الأمن وكذلك اذا كان يأخذ مدرات للبول!! ولذلك ننصح المرضى بأخذ ادوية الضغط بعد التراويح مباشرة لأنه يكون استرجع كمية كافية من السوائل لجسمه.

وتابع : أما باقي الادوية التي لا تؤثر على الضغط فيمكن اخذها بعد الفطور مباشرة، مشيرًا إلى أن الصيام فرصة ذهبية للتحكم بالضغط والاقلاع عن التدخين والتحكم بالدهون الثلاثية وإنزال الوزن.