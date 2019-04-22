ثوران بركان جبل اغونغ في إندونيسيا

جاكرتا(صدى):

ثار بركان جبل اغونغ في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم، مع تصاعد الدخان والرماد إلى 3000 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية أن بركان جبل اغونغ نشط عند الساعة 18.56، وانطلق عمود من الرماد الكثيف تجاه الجنوب الغربي، مما تسبب في تساقط رذاذ الرماد البركاني في مناطق كارانجاسيم وبانجلي وكلونجلونج.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن التحذير من البركان لا يزال عند المستوى الثالث من المقياس الذي يتضمن أربعة مستويات، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر، مبينة أن السلطات فرضت منطقة حظر في محيط أربعة كيلومترات من البركان.