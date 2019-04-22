خالد القحطاني: الهلال يحتاج إلى حارس أجنبي والاستثمار في عبدالرحمن اليامي

نواف السالم(صدى):

تحدَّث المحلل الرياضي، خالد القحطاني، عن مشاكل نادي الهلال فنيًا، مؤكدًا أنه يعاني من معاناة “ عناصريه ” في بعض المراكز الحساسة.

وأضاف في تصريحات له، أن هناك حاجة ملحة أن يتم بيع بعض اللاعبين في حالات والإبقاء على بعضهم مع تدعيمهم في آخرى، مشيرًا إلى ضرورة التعاقد مع حارس أجنبي يراهن عليه في كل مباراة مكان علي الحبسي، على أن يكون عبدالله الحبسي الخيار الثاني.

وأشار إلى أن الهلال يملك محمد البريك- ياسر الشهراني، وهما أفضل الأظهرة في الدوري السعودي وإمكانياتهم عالية، لكنهم يتعرضون لإنهاك شديد بسبب أن الهلال كاملا بظهير ايمن واحد “ البريك ” وكادش أقل بكثير من المجموعة، مضيفًا: لو كنت صاحب قرار منحت كادش حرية الانتقال واستقطبت ظهيري جنب بـ25سنة فأقل.

وتابع: الكل استوعب هذا الموسم أن نقطة قوة الهلال الأولى في محاوره الاستثنائية “ سلمان وعطيف ” بعد غيابهم، لكن النقطة الأهم أنه لا يوجد في الهلال لاعب يستطيع ان يلعب طوال الموسم كمحور أخير غير عطيف باستنثاء عبدالملك الخيبري الذي غاب لقرابة السنة وعاد أخيرًا.

وأضاف: سيحتاج الهلال أن يُخرج “ ديجنيك وكنو ” من حسابات المحور الاخير “ لاعب6 ” إلا لحالات الطوارىء، بحكم أن الأسترالي يُضعف رتم الفريق هجومياً وكنو لاعب متألق هجوميا وأشبه بأدوار سلمان، سيحتاج الهلال إلى أن يوقع مع محور يشارك عطيف في سد هذه الخانة بأكمل وجه، نيكولاس ميليسي كان مثال لذلك.

واختتم: الهلال غالباً يلعب برأس حربة واحد “ جوميز ” وهو كأي مهاجم في العالم سيمر بأيام صعبة ومباريات غير موفق فيها وآخرى خارج قوائمها، ضروري أن يستثمر الهلال في مهاجمه الشاب عبدالرحمن اليامي قدر المستطاع، خيار مكاسبه عديدة وبعمر الـ20 سنة قابل للتطور أكثر من غيره من الأجانب.