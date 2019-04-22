الكويت تشترط لمنح الإيرانيين تأشيرات دخول موافقة وزير الداخلية

خالد الظفيري(صدى):

وضعت السلطات في الكويت شرطًا لمنح الإيرانيين تأشيرات دخول، مؤكدة أن ” منح أي تأشيرة لمواطني 6 دول من بينها إيران تتطلب موافقة وزير الداخلية. ”

وأوضحت صحيفة كويتية، أن ” التأشيرات بالنسبة للمواطنين الإيرانيين لن تصدر إلا بموافقة وزير الداخلية الكويتي ” ، كاشفة عن صدور أوامر إلى الرؤساء التنفيذيين لجميع المحافظات الكويتية لرفض إصدار تصاريح سفر لمواطني 6 دول، هي العراق وسوريا واليمن وإيران وباكستان وبنغلاديش.

وأمرت الحكومة الكويتية من سلطات المقاطعات في البلاد عدم إصدار تأشيرات لمواطني الدول الستة إلا بعد تقديم طلباتهم إلى مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، للحصول على الموافقة، وفقًا للصحيفة الكويتية.