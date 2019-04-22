وظائف شاغرة في جامعة كاوست

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “ كاوست ” ، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وبينت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: هندس أول مشروع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الميكانيكية، والكهربائية، أو إدارة المشاريع)، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي أول سلامة المختبر: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، ويفضل درجة الماجستير.

بالإضافة إلى : مهندس أجهزة بحرية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، مدير- الوقاية من الحرائق: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الحرائق، أو المجالات ذات الصلة، منسق الأحداث: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

لمعرفة التفاصيل :هنـــــــــــــــا.