للرجال.. وضع ” اللابتوب ” على الأماكن الحساسة يؤذي الحيوانات المنوية

أميرة خالد(صدى):

ترى في كثير من المواقف، الرجال يضعون أجهزة ” لابتوب ” على أرجلهم، وبالقرب من مناطق حساسة في أجسادهم، ما قد يصبهم بالكثير من الأمراض.

وأوضحت دراسة جديدة أن جلوس الرجال بجهاز حاسوبٍ في حجرهم قد يسبب مستويات حرارة غير آمنة للخصية، والتي يمكنها أن تؤذي الحيوانات المنوية، وأشارت إلى أن المشكلة ليست في الحرارة المتولدة من الحاسوب بحد ذاتها، بل من الوضع المطلوب لإبقاء الحاسوب المحمول على حجرك، وهو ضم الركبتين معًا.

وأجريت الدراسة على 29 شابا استخدم جهاز الحاسوب وهو على حجره، وضم ساقيه معًا لفترةٍ طويلة، ازدادت حرارة أكياس الصفن ” وهي إحدى التراكيب الذكورية ” الخاصة بهم بسرعة، إذ ازدادت درجتين ونصف بعد ساعة، وهذا الازيداد كافٍ ليسبب الضرر للحيوانات المنوية بحسب دراسة سابقة.

وأدى استخدام ضمادة للحاسوب المحمول للتبريد، إلى تقليل تعرض الجلد للحرارة، ولكن الباحثون قالوا أنها لم تقلل حرارة الصفن بذلك القدر الكبير، وظهر أن نشر الساقين على نطاق أوسع يساعد مبدئيًا، ولكنه في نهاية المطاف يقوم بتأجيل ارتفاع درجة حرارة الصفن.