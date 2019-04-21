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بالفيديو.. مريض سرطان: جلسة العلاج تستغرق ربع ساعة والانتظار أربع ساعات

بالفيديو.. مريض سرطان: جلسة العلاج تستغرق ربع ساعة والانتظار أربع ساعات
علي القحطاني(صدى):

تحدث محمد المبدل، مريض سرطان، عن المستشفيات وتأخيرهم بالمواعيد لمرضى السرطان.

وتابع محمد، خلال برنامج ” تم ” أن جلسة العلاج تستغرق ربع ساعة والانتظار أربع ساعات، كما أنه يوجد تأخير في مواعيد الأشعة.

وأكد ” المبدل ” أن مستشفى الملك فهد التخصصي لايوجد إلا جهاز واحد فقط لمرضى السرطان.


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