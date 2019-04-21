بالفيديو.. مريض سرطان: جلسة العلاج تستغرق ربع ساعة والانتظار أربع ساعات

علي القحطاني(صدى):

تحدث محمد المبدل، مريض سرطان، عن المستشفيات وتأخيرهم بالمواعيد لمرضى السرطان.

وتابع محمد، خلال برنامج ” تم ” أن جلسة العلاج تستغرق ربع ساعة والانتظار أربع ساعات، كما أنه يوجد تأخير في مواعيد الأشعة.

وأكد ” المبدل ” أن مستشفى الملك فهد التخصصي لايوجد إلا جهاز واحد فقط لمرضى السرطان.

فيديو | محمد المبدل: في مستشفى الملك فهد التخصصي لايوجد إلا جهاز واحد فقط لمرضى السرطان. #مرضى_السرطان_في_تم pic.twitter.com/aAmE0IINxs — برنامج تم (@TammTalkShow) April 21, 2019