بالفيديو.. مريض سرطان: جلسة العلاج تستغرق ربع ساعة والانتظار أربع ساعات
تحدث محمد المبدل، مريض سرطان، عن المستشفيات وتأخيرهم بالمواعيد لمرضى السرطان.
وتابع محمد، خلال برنامج ” تم ” أن جلسة العلاج تستغرق ربع ساعة والانتظار أربع ساعات، كما أنه يوجد تأخير في مواعيد الأشعة.
وأكد ” المبدل ” أن مستشفى الملك فهد التخصصي لايوجد إلا جهاز واحد فقط لمرضى السرطان.
فيديو | محمد المبدل: في مستشفى الملك فهد التخصصي لايوجد إلا جهاز واحد فقط لمرضى السرطان. #مرضى_السرطان_في_تم pic.twitter.com/aAmE0IINxs
— برنامج تم (@TammTalkShow) April 21, 2019
فيديو | محمد المبدل يتحدث عن المستشفيات وتأخيرهم بالمواعيد لمرضى السرطان، وجلسة العلاج تستغرق ربع ساعة والإنتظار أربع ساعات!.#مرضى_السرطان_في_تم pic.twitter.com/efb5E5mhd1
— برنامج تم (@TammTalkShow) April 21, 2019
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