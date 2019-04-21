الهلال والنصر يضطران إلى لعب آسيا بالبدلاء

ماجد محمد(صدى):

يتجه مدرب الهلال زوران ماميتش، ومدرب النصر فيكتور فيتوريا، إلى المنافسة في بطولة دوري أبطال آسيا بالأسماء البديلة.

يأتي ذلك بعد احتدام السباق على الفوز بلقب دوري المحترفين، إذ يتصدر النصر حاليا بـ64 نقطة من 28 مباراة, ويأتي الهلال ثانيا بـ63 نقطة من 27 مباراة.

ويلتقي الهلال مع الاستقلال الإيراني الثلاثاء المقبل, قبل أن يلتقي التعاون في نصف نهائي كأس الملك يوم 26 ابريل ثم يلتقي التعاون مجددا في الجولة الـ28 من الدوري يوم 29 ابريل.في المقابل.

أمام النصر، فسيواجه مضيفه الزوراء العراقي الثلاثاء المقبل, ثم يواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك يوم 27 ابريل.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب مجموعته في دوري الأبطال بـ6 نقاط, فيما يحتل النصر الترتيب الثالث في مجموعته بـ3 نقاط.