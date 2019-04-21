بالفيديو.. الزعاق : برد العجوز يجتاح المملكة هذا الأسبوع
توقع خبير الطقس خالد الزعاق انخفاض معدلات درجات الحراراة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى على المملكة وعلى الكويت والبحرين وسينتقل الانخفاض على حائل والجوف وعرعر.
وقال الزعاق : يبدأ انخفاض درجات الحراراة بدء من غدًا على القصيم والبرد الذي سيتمر هذا الأسبوع يسمى برد العجوز.
وأضاف : وتأتي تسمية هذا البرد بالعجوز نسبة إلى العجوز التي تنبأت بعودة البرد وهو البرد الذي أهلك به الله قوم عاد. ويأتي في آخر الشتاء ولا يحدث إلا نادرًا.
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