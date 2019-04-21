بالفيديو.. الزعاق : برد العجوز يجتاح المملكة هذا الأسبوع

نايف السالم(صدى):

توقع خبير الطقس خالد الزعاق انخفاض معدلات درجات الحراراة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى على المملكة وعلى الكويت والبحرين وسينتقل الانخفاض على حائل والجوف وعرعر.

وقال الزعاق : يبدأ انخفاض درجات الحراراة بدء من غدًا على القصيم والبرد الذي سيتمر هذا الأسبوع يسمى برد العجوز.

وأضاف : وتأتي تسمية هذا البرد بالعجوز نسبة إلى العجوز التي تنبأت بعودة البرد وهو البرد الذي أهلك به الله قوم عاد. ويأتي في آخر الشتاء ولا يحدث إلا نادرًا.