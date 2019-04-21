فهد يخطف رضيعًا من والدته ويقطع رأسه
خطف فهد طفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، وقطع رأسه أثناء نومه بجانب والدته.
وكان الصغير نائما بجوار والدته في منزله بولاية غوجارات في الهند، قبل أن يهاجمه الفهد وينهشه بفكيه وسحبه بعيدًا، ليعثروا بعد ساعات قليلة على جثة الصغير مشوهة، ومقطوعة الرأس.
واستطاع عدد من الحراس في إدارة الغابات بالولاية اصطياد الفهد البالغ من العمر 8 سنوات، بعد وضع أقفاص بداخلها طعم له، وبعدها تم نقله إلى مركز الإنقاذ التابع للإدارة في بافاجاد حيث تتم مراقبته، وحصلت والدة الطفل على تعويض من الحكومة عن وفاة ابنها.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 3634 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو صالح[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 23 دقيقة
سحبت علي الدوام اليوم بسبب كلب لقيته نائم عند باب فلتي وخفت ازعجه يجيبلي مشكلة مع الصبح ومني ناقص مشاكل كفاية مشاكل العمل وصراخ المدير كل شوية علينا ضحيت براتب يوم علشان ابن الكلب ياخذ راحته وتقولي نمر ولا فهد ولا اسد يمكن اسبوع اغيب وما ادوم لو كانو نايمين عند بيتي الرب واحد والعمر واحد تروح بعزقة بين انياب الحيونات المتوحشة وش استفيد لما يقولو المرحوم كان طيب بس الله يهديه خاطر بعمره علشان الدوام