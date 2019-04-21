فهد يخطف رضيعًا من والدته ويقطع رأسه

نيودلهي(صدى):

خطف فهد طفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، وقطع رأسه أثناء نومه بجانب والدته.

وكان الصغير نائما بجوار والدته في منزله بولاية غوجارات في الهند، قبل أن يهاجمه الفهد وينهشه بفكيه وسحبه بعيدًا، ليعثروا بعد ساعات قليلة على جثة الصغير مشوهة، ومقطوعة الرأس.

واستطاع عدد من الحراس في إدارة الغابات بالولاية اصطياد الفهد البالغ من العمر 8 سنوات، بعد وضع أقفاص بداخلها طعم له، وبعدها تم نقله إلى مركز الإنقاذ التابع للإدارة في بافاجاد حيث تتم مراقبته، وحصلت والدة الطفل على تعويض من الحكومة عن وفاة ابنها.