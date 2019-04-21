انهيار سقف مبني يؤدي الى اصابة شخصين
وقع مساء اليوم الأحد حادث انهيار سقف لمبنى قيد الإنشاء بمدينة عرعر في حي المروج ، ونتج عن الانهيار اصابة شخصين ووفاة واحدة – من الجنسية الباكستانية –
حيث باشرت هذا الحادث ثلاثة فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مراكز الإسعاف بمدينة عرعر الساعة 02:04 مساءً
وبعد وصول الفرق الإسعافية الساعة 02:11 مساءً
أتضح وفاة عامل و تعرض اثنان لاصابات متوسطة .
حيث تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم بواسطة الهلال الأحمر الى مستشفى الامير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد .
صرح بذلك مساعد غالي العنزي المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية.
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