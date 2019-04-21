انهيار سقف مبني يؤدي الى اصابة شخصين

سلطان الهوير(صدى):

وقع مساء اليوم الأحد حادث انهيار سقف لمبنى قيد الإنشاء بمدينة عرعر في حي المروج ، ونتج عن الانهيار اصابة شخصين ووفاة واحدة – من الجنسية الباكستانية –

حيث باشرت هذا الحادث ثلاثة فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مراكز الإسعاف بمدينة عرعر الساعة 02:04 مساءً

وبعد وصول الفرق الإسعافية الساعة 02:11 مساءً

أتضح وفاة عامل و تعرض اثنان لاصابات متوسطة .

حيث تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم بواسطة الهلال الأحمر الى مستشفى الامير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد .

صرح بذلك مساعد غالي العنزي المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية.