بالفيديو.. الرسلاني: يمكن أن تحمل الشيلات ” العنصرية المطلوبة أحيانًا “
أكد الشاعر عبدالله الرسلاني، أن الشيلات هي شعر ويمكن أن تحمل الاتجاهين ” العنصرية أو تنمية الاتجاه الوطني ” .
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” اتجاهات ” : ” إذا كانت هناك شيلة تغذي العنصرية فهذا الاتهام لا يجب أن ينسحب على كل الشيلات، وبعض أنواع (العنصرية) بنّاءة ومطلوبة ” .
من جانبه، أضاف المنشد ماجد الرسلاني، أن اتهام الشيلات بالعنصرية باطل جملة وتفصيلا، والتفاخر بالقبيلة ليس عنصرية.
الشاعر #عبدالله_الرسلاني
إذا كانت هناك #شيلة تغذي "العنصرية" فهذا الاتهام لا يجب أن ينسحب على كل #الشيلات، وبعض أنواع (العنصرية) بنّاءة ومطلوبة..#اتجاهات pic.twitter.com/6xLJNAB9s7
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 21, 2019
المنشد #ماجد_الرسلاني
اتهام #الشيلات بالعنصرية باطل جملة وتفصيلا، والتفاخر بالقبيلة ليس عنصرية.#اتجاهات pic.twitter.com/Mx4SwT2nK6
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 21, 2019
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