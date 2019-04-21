بالفيديو.. الرسلاني: يمكن أن تحمل الشيلات ” العنصرية المطلوبة أحيانًا “

علي القحطاني(صدى):

أكد الشاعر عبدالله الرسلاني، أن الشيلات هي شعر ويمكن أن تحمل الاتجاهين ” العنصرية أو تنمية الاتجاه الوطني ” .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” اتجاهات ” : ” إذا كانت هناك شيلة تغذي العنصرية فهذا الاتهام لا يجب أن ينسحب على كل الشيلات، وبعض أنواع (العنصرية) بنّاءة ومطلوبة ” .

من جانبه، أضاف المنشد ماجد الرسلاني، أن اتهام الشيلات بالعنصرية باطل جملة وتفصيلا، والتفاخر بالقبيلة ليس عنصرية.