وظائف شاغرة لدى فنادق هيلتون في مكة المكرمة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مشرف صرف الرواتب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الموارد البشرية) فني خدمات الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية. محاسب الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة.

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