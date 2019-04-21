بالفيديو.. محلل اقتصادي : علينا أن نحدث مناهج التعليم كي تقودنا إلى الاقتصاد الرقمي

علي القحطاني(صدى):

أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، اليوم الأحد، على أهمية الاقتصاد الرقمي في تقدم جميع المجالات المختلفة من تجارة وصناعة وزراعة.

وقال البوعينين خلال لقاءه في برنامج ” معالي المواطن ” حلقة اليوم الأحد : إن الولايات المتحدة تحقق 10.8 تريليون دولار من الاقتصاد الرقمي

وأكد على ضرورة الاهتمام في تطوير المناهج التعليمية والاهتمام بالاقتصاد الرقمي قائلًا : ” علينا أن نحدث مناهج التعليم في السعودية كي تقودنا إلى الاقتصاد الرقمي “.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن هناك تغييب لحقيقة التحول الرقمي الذي يهدد التجارة التقليدية في المملكة.