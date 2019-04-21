بالفيديو.. محلل اقتصادي : علينا أن نحدث مناهج التعليم كي تقودنا إلى الاقتصاد الرقمي
أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، اليوم الأحد، على أهمية الاقتصاد الرقمي في تقدم جميع المجالات المختلفة من تجارة وصناعة وزراعة.
وقال البوعينين خلال لقاءه في برنامج ” معالي المواطن ” حلقة اليوم الأحد : إن الولايات المتحدة تحقق 10.8 تريليون دولار من الاقتصاد الرقمي
وأكد على ضرورة الاهتمام في تطوير المناهج التعليمية والاهتمام بالاقتصاد الرقمي قائلًا : ” علينا أن نحدث مناهج التعليم في السعودية كي تقودنا إلى الاقتصاد الرقمي “.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن هناك تغييب لحقيقة التحول الرقمي الذي يهدد التجارة التقليدية في المملكة.
المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ #معالي_المواطن :
الولايات المتحدة تحقق 10.8 تريليون دولار من الاقتصاد الرقمي
علينا أن نحدث مناهج التعليم في السعودية كي تقودنا إلى الاقتصاد الرقمي pic.twitter.com/8EpTz6Z6MC
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 21, 2019
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