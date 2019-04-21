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حساب المواطن يؤكد على شروط تسجيل المطلقة كمستفيدة من البرنامج

حساب المواطن يؤكد على شروط تسجيل المطلقة كمستفيدة من البرنامج
علي القحطاني(صدى):

أكدت خدمة العملاء لبرنامج حساب المواطن ، عبر الصفحة الرسمية بموقع ” تويتر ” ، على شروط تسجيل المطلقة كمستفيدة رئيسية من البرنامج .

وقالت الخدمة ، ردا على استفسار مطلقة عشرينية يتيمة من مستفيدي الضمان حول هذا الأمر بالقول : بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين إن وجدوا.

وشدد حساب المواطن على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة ( صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان ) لافتًا إلى أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 ولا يوجد تابعون لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية .


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