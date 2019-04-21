يوسف عنبر: لدينا هدف رئيسي من المباراة وهو تحقيق النقاط الثلاث

نواف السالم(صدى):

قال مدرب فريق نادي الأهلي، الكابتن يوسف عنبر: ” جاهزون للقاء الغد، ولدينا هدف رئيسي من المباراة وهو تحقيق النقاط الثلاث، خاصة مع التقارب النقطي بين جميع فرق المجموعة. ”

وأضاف يوسف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي بيرسبوليس ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا: ” حققنا نتيجة إيجابية بالفوز على الوحدة الجمعة الماضي ضمن مسابقة الدوري، والتي ساهمت في رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين قبل مواجهة الغد الهامة. ”

وتابع ” عنبر “: ” مباراة الغد من فئة الست نقاط والفوز فيها سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة لتصدر المجموعة وتكملة المشوار الآسيوي بقوة, وقمنا بدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس خلال الأيام الماضية. ”

واستطرد: ” رغم بعض الغيابات, إلا أنني اعتمد دائما على اللاعب الجاهز بدنية وفنية لأداء دوره في الملعب على أكمل وجه، ورتم البطولة الآسيوية قوي ويحتاج الجاهزية الكاملة للاعبين. ”

وفي سياق متصل، قال لاعب الفريق الكابتن تيسير الجاسم: ” نلعب المباراة الثانية تواليًا أمام نفس المنافس الذي تفوق علينا في اللقاء الأول لكن لازال لدينا الأمل الكبير في تحقيق الانتصار وتخطي دور المجموعات، وحجز إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة، خاصة في ظل التقارب النقطي بين الفرق. ”

وتابع تيسير: ” نؤمن بحظوظنا كاملة في التأهل، ومباراة الغد مفصلية بالنسبة للفريق إذا ما أراد المضي قدما في البطولة، ونسعى دائما للتأقلم مع أي مدرب موجود على رأس الإدارة الفنية للفريق، وهذا هو واجب اللاعبين ودورهم المناط بهم، والكابتن يوسف عنبر ليس غريبا عن الفريق وهو متواجد مع الفريق خلال الشهور الثلاثة الماضية. “