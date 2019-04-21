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سفير المملكة بسريلانكا أختفاء موظف بتفجيرات كولومبو وخلية للبحث عن المواطنين

سفير المملكة بسريلانكا أختفاء موظف بتفجيرات كولومبو وخلية للبحث عن المواطنين
كولومبو(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي في تصريحات إعلامية ، إلى أن الإصابات التي تعرض لها الموظفين إثر التفجيرات ي العاصمة السريلانكية كولمبو ” طفيفة ” .

وقال الحارثي في تصريحات إعلامية ، أننا فقدنا موظف جراء تعرض فندق سينامون غراند للتفجير ، وأنه لا زالت الشرطة تبحث عن الملاح المفقود .

وأضاف ، كونا خلية للبحث عن السعوديين بالفنادق، والمرور على المستشفيات للتأكد بوجودهم من عدمها، ومنسوبي السفارة يعملون على مدى 24 ساعة لتلقي اتصالات المواطنين وتقديم الخدمات لهم .


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