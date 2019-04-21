نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية بكلية نايف للأمن الوطني

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية نايف للأمن الوطني ، عبر موقعها الرسمي ، عن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية (رقيب , جندي)، ودعت جميع المقبولين مبدئياً لإحضار المستندات الموضحة أدناه في الموعد المحدد لكل طالب.

وقالت كلية نايف للأمن الوطني إن المستندات المطلوبة هي:

الحضور بالزي الرياضي: بنطلون لون أسود، وفانيلة لون أبيض ولا تحتوي على أي شعارات ، طباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع، والقيام بتعبئته وتوقيعه من الجهات المختصة، وإحضاره في موعد المقابلة الشخصية ، صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المطلوبة للوظيفة.

وصورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية للطالب مع إحضار الأصل للمطابقة ، صورة واضحة ومكبرة من سجل الأسرة للمتقدم إذا كان متزوجًا ، صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة لوالد الطالب ، وصورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لجد الطالب (إن وجد).

وأيضا صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر الطالب مع ما يثبت ذلك (في حال عدم وجود والده) ، عدد 8 صور حديثة وملونة ومكشوفة الرأس مقاس 4×6 بالزي السعودي وتكون الخلفية بيضاء ، وملف علاقي توضع فيه جميع الطلبات المذكورة أعلاه.

ولفتت كلية نايف للأمن الوطني إلى أنه يجب التقيد بالموعد المحدد لكل متقدم، ولمعرفة النتائج اضغط ( هنا)

كما يجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته وإحضاره في موعد المراجعة (اضغط هنا لتحميل النموذج)