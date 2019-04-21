الأمن يضع يده على مليارات وأملاك زوجة البشير تثير دهشة الشعب بالسودان

الخرطوم(صدى):

ضبطت قوات الأمن السودانية، مبلغ 17 مليار جنيه سوداني داخل منزل مسؤول حكومي بارز في عهد النظام السابق والمدعو عبد القادر الخير، ووجد هذا المبلغ بحوزة زوجته التي تمتلك أكثر من 31 منزلا وقطع أراض في إحدى مدن السودان.

وتصدرت المشهد، السيدة (وداد) زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والتي تم ضبط وثائق بملكيتها لفندق وشقق سكنية في ماليزيا ولديها أكثر من 500 عقار بالعاصمة الخرطوم فقط، كما لديها استثمار في قطر يقدر بحوالي 500 مليار جنيه وهي من دعت الشيخة موزة لزيارة السودان.

كما تمتلك وكالة استيراد وتصدير بالصين حيث تستخدمها واردتها من الصين كما يوجد لديها حساب بنكي ببنك habc ببريطانيا فيه العديد من مليارات الدولارات، وتملك في مشروع النخلة بدولة الإمارات العربية 12 مبني، كما أنشأت العام الماضي منتجع في ماليزيا يقدر بمليون دولار.