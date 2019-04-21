توقيف 8 أشخاص في سريلانكا على صلة بالتفجيرات

كولمبو(صدى):

كشف رئيس الوزراء السريلانكي، اليوم الأحد، عن توقيف 8 أشخاص على صلة بالتفجيرات في سريلانكا.

وكانت حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في الجزيرة، الأحد، قد ارتفعت إلى 207 قتلى وأكثر من 450 جريحاً.

من جانبه، قال رئيس الوزراء، رانيل ويكريميسينغي، في كلمة عبر التلفزيون ” حتى الآن، الأسماء التي لدينا محلية ” ، لكن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا كانت لديهم ” علاقات مع الخارج ” ، من دون تفاصيل إضافية.

وكان الناطق باسم الشرطة ذكر أن الحصيلة المذكورة تأخذ في الاعتبار ضحايا الانفجارات الثمانية التي وقعت في الجزيرة.

وأضاف ” لا يمكن أن نؤكد أنها هجمات انتحارية ” .