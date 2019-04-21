بالفيديو.. عبداللطيف القطاع: يجب توفير بدائل للموظفين للراحة من العمل بديلا عن الخروج للتدخين
علق عبداللطيف القطاع مستشار بالتحول المؤسسي وتحسين بيئة العمل ، عن منع وزارة العمل التدخين داخل المنشآت ، مع فرض عقوبات على المخالفين .
وقال عبداللطيف ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” ، نحتاج لبدائل أخرى للموظفين للراحة من العمل بديلا عن الخروج للتدخين ، فيجب توفير ممشى داخل الوزارة يستطيع فيها المدخن ، التدخين بها أو مكتب صغير ، حتى لا يعاني المٌدخنين من عدم التدخين خلال العمل ، ما يٌسبب لهم التوتر .
وتابع ، أبرز الأشياء التي تجعل بيئة العمل غير جيدة ن عدم المساواة والشفافية ، عدم الاهتمام بالموظف ورضاه عن القيادة بالعمل ، عدم وجود ثقة بين الموظف والمنظمة ، وايضا عدم وجود قنوات للشكاوى يتم فيها التعامل معها بشفافية وسرية تامة . وأضاف ، على اي منظمة أو مؤسسة العمل على رفع قدرات الموظفين والشفافية معهم ، والعمل على إرضاءهم حتى يرتقوا بالمؤسسة .
وعن خطوات تحسين بيئة العمل ، قال عبداللطيف ، في ظل المنافسة العالية بين الشركات ، أصبح تحسين بيئة العمل ملف استراتيجي يجب العمل عليه بأهمية كبيرة ، ثم العمل على حل الوضع الراهن ، ويبحثون عن مراكز التطوير والعمل عليها .
#العمل تمنع التدخين داخل منشآت #القطاع_الخاص .. وعقوبات للمخالفين#عبداللطيف_القطاع .. مستشار بالتحول المؤسسي وتحسين بيئة العمل: نحتاج لبدائل أخرى للموظفين للراحة من العمل بديلا عن الخروج للتدخين .. وهذه بعض الاقتراحات #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/BP1HWR0hZC
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 21, 2019
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