بالفيديو.. عبداللطيف القطاع: يجب توفير بدائل للموظفين للراحة من العمل بديلا عن الخروج للتدخين

علي القحطاني(صدى):

علق عبداللطيف القطاع مستشار بالتحول المؤسسي وتحسين بيئة العمل ، عن منع وزارة العمل التدخين داخل المنشآت ، مع فرض عقوبات على المخالفين .

وقال عبداللطيف ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” ، نحتاج لبدائل أخرى للموظفين للراحة من العمل بديلا عن الخروج للتدخين ، فيجب توفير ممشى داخل الوزارة يستطيع فيها المدخن ، التدخين بها أو مكتب صغير ، حتى لا يعاني المٌدخنين من عدم التدخين خلال العمل ، ما يٌسبب لهم التوتر .

وتابع ، أبرز الأشياء التي تجعل بيئة العمل غير جيدة ن عدم المساواة والشفافية ، عدم الاهتمام بالموظف ورضاه عن القيادة بالعمل ، عدم وجود ثقة بين الموظف والمنظمة ، وايضا عدم وجود قنوات للشكاوى يتم فيها التعامل معها بشفافية وسرية تامة . وأضاف ، على اي منظمة أو مؤسسة العمل على رفع قدرات الموظفين والشفافية معهم ، والعمل على إرضاءهم حتى يرتقوا بالمؤسسة .

وعن خطوات تحسين بيئة العمل ، قال عبداللطيف ، في ظل المنافسة العالية بين الشركات ، أصبح تحسين بيئة العمل ملف استراتيجي يجب العمل عليه بأهمية كبيرة ، ثم العمل على حل الوضع الراهن ، ويبحثون عن مراكز التطوير والعمل عليها .