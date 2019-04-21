خضار يمارس الفساد داخل دكانه مع فتاة في عمر أحفاده

مليكة فؤاد(صدى):

وقع صاحب محل لبيع الخضر في شر أعماله بعدما تنبه الجيران إلى الممارسات الدنيئة التي كان يقوم بها داخل محله بأحد الأحياء الشعبية بتطوان في المغرب.

وتم الإيقاع به متلبسا بممارسة الجنس على فتاة في عمر أحفاده، وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن عددا من الشبان حاصروا أمس دكان الخضار البالغ من العمر أزيد من 70 سنة، ليتم العثور بالداخل على فتاة لم تكمل 20 من عمرها كانت تلبي نزواته الجنسية بمقابل مادي .

ومنع المتهمين من الخروج من الدكان إلى حين حضور رجال الأمن الذين اعتقلوهما من أجل التحقيق معهما في المنسوب إليهما.