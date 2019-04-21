دراسة: الليمون الاسود يساعد على التخسيس

أميرة خالد(صدى):

أثبتت العديد من الدراسات الحديثة فعالية الليمون الأسود في حرق الدهون والسعرات الحرارية، خصوصا منطقة البطن والخصر.

ويفضل خبراء التغذية توظيف الليمون الاسود، كمشروب صحي ضمن حميتك الغذائية المخصصة لك حسب طبيعة جسمك وحالتك الصحية.

ويحوي الليمون الاسود العناصر الغذائية ” الفيتامينات، الألياف الطبيعية، الأملاح المعدنية خصوصا الحديد والزنك والبوتاسيوم والصوديوم ” المفيدة لجسمك خلال التخسيس.

ويحفز الليمون الاسود عملية الأيض أثناء انقاص الوزن، يزيد الليمون الاسود من حرق الدهون والسعرات الحرارية خلال تخسيس الوز.

ويساعد الليمون الاسود على تخسيس منطقة البطن والخصر ضمن رجيم صحي للتخسيس، ويطرد الليمون الاسود البكتيريا الضارة والسموم المتراكمة في جميع أنحاء الجسم.

كما يساعد مشروب الليمون الاسود على تنقية البشرة وتقوية بوصيلات الشعر أثناء تخسيس الوزن.