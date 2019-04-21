بالفيديو والصور.. شيفروليه سيلفرادو 2019 تدشن في الخليج بنسختين حصريتين

أميرة خالد(صدى):

جلبت شيفروليه سيلفرادو 2019 الجديدة كلياً إلى الشرق الأوسط مع تقديمها لنسختين حصريتين لهذه المنطقة، وهما RST وتريل بوس على هيئة المقصورة الصغيرة العادية.

ويأتي هذا على العكس من إصدارات الولايات المتحدة التي تتوفر فيها هذه النسخ على هيئة المقصورة المزدوجة فقط، وتمثل نسخة RST الجانب الرياضي للبيك أب، بينما تريل بوس هي النسخة الأمثل للتعامل مع التضاريس الوعرة بفضل ارتفاع نظام تعليقها بـ 2 إنش وحزمة تعديلات خاصة لتحسين تعاملها مع أقسى الطرق.

وستتواجد سيلفرادو 1500 موديل 2019 في الشرق الأوسط بخمس محركات، لتشمل محرك تيربو 2.7 لتر بأربع سلندرات وآخر V8 سعة 5.3 لتر وثالث V8 سعة 6.2 لتر، مع جير أوتوماتيكي جديد بعشر سرعات لمحرك الـ 6.2 لتر.