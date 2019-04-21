نتيجة احتياج فرع الكلية التقنية برفحاء لوظيفة أمين صندوق

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، عبر موقعها الرسمي ، عن نتيجة إحتياج فرع الكلية برفحاء لوظيفة أمين صندوق .

وقالت المؤسسة ، ” إشارة الى المقابلة الشخصية التي أجريت بفرع الكلية التقنية برفحاء في 1440/06/19هـ للمتقدمين على احتياج المؤسسة من المؤهلات والتخصصات العلمية للوظائف الادارية لسد احتياج الكلية لوظيفة (أمين صندوق)، وبعد دراسة ملفات المتقدمين و نتيجة المقابلة الشخصية تم ترشيح الموضح أسمه أدناه على الوظيفة الموضحة أمام اسمه وعليه مراجعة جهة الترشيح لإستكمال إجراءات التعيين وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الاعلان ” .

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