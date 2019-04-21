دراسة: تناول الطعام قبل النوم يعرض صاحبه إلى خطر الوفاة

أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء من جامعة البرازيل، أن تناول الطعام قبل النوم يُعرِّض صاحبه إلى خطر الوفاة من الأزمات القلبية.

وتفصيلًا، أوضح موقع ميديكال إكسبرس أن 113 مريضًا، شاركوا في الدراسة، متوسط أعمارهم 60 عامًا، تعرضوا للإصابة باحتشاء عضلة القلب، وتم تشخيص الإصابة باستخدام تخطيط القلب الكهربائي.

وأكدت الدراسة أن 51% من هؤلاء الأشخاص تناولوا الطعام في وقت متأخر من المساء، قبل ساعتين من النوم.

اتضح أن الأشخاص، الذين يتناولون العشاء متأخرين يعانون من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية المتكررة والوفاة أكثر 4: 5 مرات.