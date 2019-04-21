بالصور.. المجمعة حولت واديها إلى نهر جارٍ

عادل الحربي(صدى):

حولت مدينة المجمعة وسط المملكة، واديها الشهير ” المشقر ” لنهر يجري طوال العام، بعد إنشاء اثنين من السدود العملاقة على الوادي، الذي يبلغ طوله 100 كلم..

وتمكنت المحافظة في الحفاظ على استمرار وادي المشقر ملآن بالمياه عبر إنشاء السدود الكبيرة والاستفادة من ” المداريج ” ، وهي ما كان يعمله القدماء للمحافظة على المياه لفترات أطول، ليتمكنوا من سقي مزارعهم، وفقًا لقناة العربية..

وجاء ذلك إثر هطول الأمطار الكثيفة التي تساقطت على المجمعة هذا العام، حيث امتلأت السدود بما يكفي أن يستمر الوادي نهراً جارياً، لتشكل مسطحات خضراء طبيعية.