المجلس الانتقالي السوداني: مؤسسات النظام السابق نخر بها الفساد وبدأنا الهيكلة بالمؤسسة العسكرية

الخرطوم(صدى):

أكد رئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن مؤسسات النظام السابق نخر بها الفساد، وبدأنا الهيكلة بالمؤسسة العسكرية.

وتابع في مقابلة مع التلفزيون السوداني اليوم الأحد، أنه سيتم تسليم السلطة للشعب دون تأخير، مؤكدًا أن المجلس العسكري ليس خصمًا لأحد.

وأضاف: “ نحن نفضل حكومة تكنوقراط في المرحلة الانتقالية ” ، مشيرًا إلى أن القوى السياسية قدمت لنا نحو 100 رؤية حول مستقبل السودان، وحال توافقها على رؤية واحدة سنذهب معها فورًا.