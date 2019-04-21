” الخطوط السعودية ” : تفعيل الطوارئ بعد تفجيرات سريلانكا

كولومبو (صدى):

كشف المتحدث الرسمي للخطوط السعودية، فهد بن عبد الله باهديله، اليوم الأحد، أنه إثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو اليوم الأحد 21 أبريل 2019م، فقد تم تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع عن كثب.

وأوضح ” باهديله ” أن ذلك بالتعاون مع سفارة المملكة في كولمبو ومن خلال مكتب ” السعودية ” في سريلانكا والمالديف وذلك للاطمئنان على سلامة ملاحيها وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها.

وأكد على سلامة جميع ملاحي ” السعودية ” من الطيارين والمضيفين باستثناء اثنين من الملاحين تعذر الاتصال بهما حتى الساعة ومازالت الاتصالات جارية للاطمئنان على سلامتهما، فيما تم التأكد من تعرض إحدى المضيفات لإصابات طفيفة وهي تتلقى العلاج حاليا في إحدى مستشفيات كولمبو وحالتها مطمئنة.