تفاصيل صادمة في اغتصاب رجل وشقيقه لصديقتي زوجته للانتقام

مليكة فؤاد(صدى):

قضت محكمة التمييز بالمغرب، اليوم الأحد، بالمصادقة على قرار محكمة الجنايات الكبرى، بحبس شقيقين بالأشغال الشاقة المؤقته لمدة 7 سنوات ونصف، لاغتصابهما عشرينيتين بداعي الإنتقام.

وكان أحد الجانيين لديه شكوك بأن زوجته تمارس أعمال الفاحشة مع صديقتيها، ليقرر برفقة صديقه إغتصاب صديقتي الزوجة وسلب ما بحوزتهما من النقود، حيث قال أحد الأشقاء للمجني عليها من الصديقتين إن زوجته مريضة وتعاني من الألم وطلب منها زيارتها.

وأوضحت تفاصيل القضية، أنه بعد وقت جاءت الصديقتين لمنزل الزوجة وكان الجناة بانتظارهما، وقاما بسرقة هواتفهما الخلوية بالاضافة الى مبلغ مبالي ومصاغ ذهبي، ومن ثم اغتصابهما تحت الإكراه والتهديد؛ ليجبر المتهم واحدة من المجني عليها على الذهاب معه لسحب رصيدها من البنك تحت التهديد، حيث استجابت له وسحبت 400 دينار.