وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران أديل بالتعاون مع صندوق (هدف) عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توافر 4 وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، للعمل بمسمى (مدقق حسابات، ومحاسب، وأخصائي توظيف)، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في التخصصات المناسبة.

وأشارت إلى أن الوظائف المطلوبة هي مدقق حسابات (وظيفة واحدة) بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في المالية، محاسب (وظيفتان) بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في المالية، وأخصائي توظيف (وظيفة واحدة) بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الموارد البشرية.

ولفت إلى شروط الوظائف المطلوبة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات المناسبة، حديث التخرج، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/04/21م، من خلال الرابط التالي: مدقق حسابات (وظيفة واحدة):اضغط هنا

ومحاسب (وظيفتان):اضغط هنا

وأخصائي توظيف (وظيفة واحدة): اضغط هنا