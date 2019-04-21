” زيدان ” يختار 3 لاعبين لضمهم بفترة الانتقالات الصيفية
كشفت تقارير إعلامية أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، طلب من إدارة فريقه ضم ثلاثة لاعبين؛ وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
حيث كشفت هذه التقارير أن ” زيدان ” طالب مسؤولي الريال بالتعاقد مع 3 لاعبين في الميركاتو، حيث يتعلق الأمر بكل من إيدين هازارد (تشلسي) ، وكريستيان إريكسن (توتنهام) ، وكيليان مبابي (باريس سان جرمان).
وقال المصدر إن مبابي يوجد على رأس اهتمامات زيدان، وذلك بعدما سجل 50 هدفا في 83 مباراة لعبها مع باريس سان جرمان، أما عن ” هازارد ” ، فقد أبدى ” زيدان ” إعجابه به في أكثر من مناسبة.
يُذكر أن النادي الملكي يريد أن يعد العدة بشكل جيد؛ استعدادا للموسم المقبل، بعدما أمضى الفريق موسما شهد فيه مستواه الكثير من التذبذب.
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