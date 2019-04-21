” زيدان ” يختار 3 لاعبين لضمهم بفترة الانتقالات الصيفية

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير إعلامية أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، طلب من إدارة فريقه ضم ثلاثة لاعبين؛ وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشفت هذه التقارير أن ” زيدان ” طالب مسؤولي الريال بالتعاقد مع 3 لاعبين في الميركاتو، حيث يتعلق الأمر بكل من إيدين هازارد (تشلسي) ، وكريستيان إريكسن (توتنهام) ، وكيليان مبابي (باريس سان جرمان).

وقال المصدر إن مبابي يوجد على رأس اهتمامات زيدان، وذلك بعدما سجل 50 هدفا في 83 مباراة لعبها مع باريس سان جرمان، أما عن ” هازارد ” ، فقد أبدى ” زيدان ” إعجابه به في أكثر من مناسبة.

يُذكر أن النادي الملكي يريد أن يعد العدة بشكل جيد؛ استعدادا للموسم المقبل، بعدما أمضى الفريق موسما شهد فيه مستواه الكثير من التذبذب.