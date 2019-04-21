الشورى يطرح توصيات ” الأمر بالمعروف ” المؤجلة لإثارتها الجدل

الرياض(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، عن إعادة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى ، الأربعاء المقبل طرح توصيات عدة تخص عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي كان قد تم تأجيلها يناير الماضي بعد موجه من الجدل .

وخاصة التوصيتان اللتان جاء فيهما : “دعم جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دوره الوقائي الميداني والبرامجي وفق تنظيماته لتنفيذ دوره”، والأخرى: “على الجهات العامة والخاصة، التعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني للقيام بمسؤولياتها تفعيلاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة”.

وأشارت المصادر إلى توقعات بإجراء بعض التعديلات على التوصيات بعد أن أُرجأ طرحها يناير الماضي للدراسة، ويُرجح أن تُلغى توصية واحدة مثيرة للجدل مع إضافة توصية جديدة مؤجلة من التقرير السابق مقدمة من أحد الأعضاء.

كما توقعت المصادر نفسها أن تُجرى بعض التعديلات الصياغية على التوصيات؛ لتتم مناقشتها والتصويت عليها مُجدداً لتكون الخلاصة ٣ توصيات جديدة يُتوقع مناقشتها.