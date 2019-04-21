بالصور.. حفل زفاف تاريخي لولي العهد الماليزي على صوفي جوهانسون 

كوالالمبور(صدى):

عقد زفاف ولي العهد الماليزي تنكو محمد فايز بترا على السويدية صوفي لويس جوهانسون، في حفل تاريخي.

هذا وقد أقيم الزفاف في قصر ” أستانا بالالي بيسار ” الأثري، الذي بني في عام 1840، وحضره 300 ضيف.

ووفقا لما وردنا فإن جميع هدايا الزفاف ستمنح لدور الأيتام والمتقاعدين والمنظمات الإنسانية غير الحكومية، وجاء زفاف ولي العهد الماليزي بعد شهور من زواج ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، في نوفمبر الماضي، من ملكة جمال روسيا سابقا، أوكسانا فويفودينا.