بالصور.. أنغام وزوجها يخضعان لجلسة تصوير رومانسية لأول مرة

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لجلسة تصوير رومانسية لأول مرة منذ زواجهما، وذلك لصالح إحدى المجلات الفنية؛ حيث تألقت بجامبسوت أنيق فضفاض باللون الأزرق الفاتح، ومجوهرات مميزة زادتها بريقا.

وتركت أنغام شعرها القصير منسدلا مع تمويجة بسيطة، وتزينت بمكياج قوي، بينما أطل زوجها ببنطلون وقميص باللون الأسود، كما ظهرت الفنانة المصرية في صور الجلسة بلقطات رومانسية مع زوجها، كشفت عن قوة علاقة الحب بينهما.

ومن الجدير بالذكر، أن أنغام تعرضت للكثير من الانتقادات بعد أن أعلنت زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث أنه متزوج من أخرى ولديه طفلين، كما أنه أصغر منها بعدة سنوات.