وظائف صحية شاغرة بمستشفى ” الملك عبدالله بن عبدالعزيز ” الجامعي
كشفت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي ” KAAUH ” التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، عن توفر وظائف بمجال التربية الخاصة والصيدلة والطوارئ، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- أخصائي ثاني التربية الخاصة (Special Education Specialist II):
– درجة البكالوريوس في التربية الخاصة أو درجة علمية في مجال ذات صلة مع خبرة سنتين.
2- صيدلي ثالث (Pharmacist III) (لا يشترط خبرة سابقة):
– درجة البكالوريوس في الصيدلة.
– رخصة وتسجيل كمهنة صيدلي سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– دورة (BLS).
3- صيدلي ثاني (Pharmacist II):
– درجة البكالوريوس في الصيدلة مع خبرة سنتين.
– رخصة وتسجيل كمهنة صيدلي سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– دورة (BLS).
4- مسعف ثالث (Paramedic III):
– درجة البكالوريوس في التمريض مع شهادة الخدمات الطبية الطارئة.
– رخصة قيادة سارية المفعول.
– دورات في (BLS – ACLS – PALS – PHTLS – AMLS).
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم عبر الرابط التالي: هنا
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