وظائف صحية شاغرة بمستشفى ” الملك عبدالله بن عبدالعزيز ” الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي ” KAAUH ” التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، عن توفر وظائف بمجال التربية الخاصة والصيدلة والطوارئ، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- أخصائي ثاني التربية الخاصة (Special Education Specialist II):

– درجة البكالوريوس في التربية الخاصة أو درجة علمية في مجال ذات صلة مع خبرة سنتين.

2- صيدلي ثالث (Pharmacist III) (لا يشترط خبرة سابقة):

– درجة البكالوريوس في الصيدلة.

– رخصة وتسجيل كمهنة صيدلي سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– دورة (BLS).

3- صيدلي ثاني (Pharmacist II):

– درجة البكالوريوس في الصيدلة مع خبرة سنتين.

– رخصة وتسجيل كمهنة صيدلي سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– دورة (BLS).

4- مسعف ثالث (Paramedic III):

– درجة البكالوريوس في التمريض مع شهادة الخدمات الطبية الطارئة.

– رخصة قيادة سارية المفعول.

– دورات في (BLS – ACLS – PALS – PHTLS – AMLS).

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم عبر الرابط التالي: هنا